Ministri G7 u Parizu jednoglasni: Sledi pojačavanje sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku

Ministri finansija Grupe sedam najrazvijenijih zemalja sveta (G7) jednoglasno su potvrdili nameru da nastave i intenziviraju pritisak kroz sankcije prema Ruskoj Federaciji, saopšteno je nakon njihovog sastanka u Parizu.

Ovu odluku zvanično je preneo francuski ministar ekonomije i finansija Rolan Leskir (Roland Lescure), koji je bio domaćin dvodnevnog skupa. Prema njegovim rečima, unutar Grupe sedam postoji apsolutni konsenzus o potrebi da se ekonomski pritisak na Moskvu dodatno pojača.

„Želja za vršenjem pritiska na Rusiju je jednoglasna među svim učesnicima sastanka“, naglasio je Leskir.

U donošenju ove odluke učestvovali su ministri finansija svih sedam članica ovog bloka: Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, Italije, Japana, Kanade i Francuske.Glavni cilj pooštravanja kaznenih mera jeste da se Rusiji u potpunosti onemogući da ostvaruje ekonomsku korist ili pronalazi izvore finansiranja za vođenje rata protiv Ukrajine. Istovremeno, ministri su istakli da se pritisak usmerava i sa ciljem sprečavanja daljeg uplitanja i profitiranja iz geopolitičkih sukoba koji trenutno destabilizuju Bliski istok.

Ovaj dogovor ministara finansija poslužiće kao ključna osnova za ekonomske i političke odluke koje će biti podnete liderima država G7 na predstojećem samitu u Evijanu. Pored pooštravanja sankcija Moskvi, na sastanku u Parizu razgovaralo se i o stabilizaciji globalnih energetskih tržišta, lancima snabdevanja kritičnim sirovinama, kao i o dodatnoj finansijskoj pomoći za ekonomski najranjivije zemlje pogođene aktuelnim globalnim krizama.