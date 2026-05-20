Jermenska novinska agencija Armenpress prenela je ekskluzivni i opsežni izveštaj istraživačkog medija The Insider, koji detaljno razotkriva rusku strategiju i operativce zadužene za uticaj na predstojeće parlamentarne izbore u Jermeniji, zakazane za 7. jun.

Kako navodi The Insider u uvodu svog teksta, nakon nedavnih političkih neuspeha u Moldaviji i Mađarskoj, Kremlj je preusmerio svoje hibridne resurse prema Jermeniji. Glavni cilj ove operacije je da se spreči pobeda vladajuće partije Građanski ugovor, čiji je lider aktuelni premijer Nikol Pašinjan pokrenuo proces ubrzanog približavanja Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Istraga je uspešno identifikovala ko rukovodi ovim procesima unutar ruske predsedničke administracije, koji su oficiri Spoljne obaveštajne službe, vojne agencije GRU i FSB-a upućeni u Jerevan, kao i na koji su način jermenski opozicioni kandidati povezani sa ruskim tajnim službama.

Prema podacima koje objavljuje The Insider, informacionu kampanju protiv Pašinjana direktno koordinira Uprava predsednika Ruske Federacije za strateško partnerstvo i saradnju, koja je osnovana prošle godine. Na njenom čelu nalazi se Vadim Titov, bivši zvaničnik državne korporacije Rosatom i čovek od poverenja Sergeja Kirijenka, prvog zamenika šefa administracije Kremlja. Novinari ovog istraživačkog medija napominju da Titovov početak na ovoj funkciji nije bio uspešan jer je njegova kampanja u Mađarskoj završena teškim političkim porazom Viktora Orbana, ali da mu je Jermenija sada pružila novu priliku za dokazivanje. Na samom terenu, direktni rukovodioci operacije su Valerij Černišov, šef odseka za razvoj međuregionalnih i sociokulturnih veza, i njegov zamenik Dmitrij Avanesov, pri čemu obojica dolaze direktno iz bezbednosnih struktura. Černišov je iskusni vojni obaveštajac koji je služio u ruskoj vojnoj bazi u Abhaziji i predavao osnove sabotažnog rada na naprednim kursevima za oficire GRU-a u Podmoskovlju, dok je pukovnik Avanesov završio Vojnu akademiju strateških raketnih snaga i prošao specijalnu obuku na FSB-ovom Institutu za nove informacione tehnologije u oblasti procene i prognoze nacionalne bezbednosti. Obojica su u više navrata boravila u Jerevanu kako bi držala sastanke sa lokalnim saveznicima Kremlja.

Paralelno sa tajnim operacijama, zvanična Moskva koristi i ekonomske pritiske, pa tako The Insider ističe ulogu zamenika premijera Rusije Alekseja Overčuka, koji gotovo svake nedelje otvoreno upozorava Jerevan na ozbiljne ekonomske probleme ukoliko zemlja ne prekine evroatlantske integracije. Na terenu su izuzetno aktivne i ruske organizacije poput Fonda Gorčakov za podršku javnoj diplomatiji koji promoviše proruske narative, zatim Nacionalnog istraživačkog instituta za razvoj komunikacija pod vođstvom aktivnog oficira Spoljne obaveštajne službe Vladislava Gasumjanova, kao i Ruskog instituta za strateška istraživanja koji slovi za analitički centar povezan sa obaveštajnom zajednicom. U prvim redovima ove propagande nalaze se ruski senatori Konstantin Kosačov i Konstantin Zatulin, koji predsedava rusko-jermenskim klubom „Lazarev“, gde je jedan od ključnih članova milijarder Samvel Karapetjan, vlasnik građevinskog giganta Tašir Grup.

Možda najdramatičniji deo istraživanja, koji je Armenpress preneo u posebnom izveštaju, odnosi se na direktne veze jermenskih opozicionih lidera sa ruskim bezbednosnim strukturama, a pre svega Samvela Karapetjana, lidera saveza „Snažna Jermenija“, i Gagika Carukjana, predsednika partije „Prosperitetna Jermenija“. Analizom procurelih ruskih baza podataka, The Insider je otkrio da se u dosijeu pasoša Samvela Karapetjana iz 19udef9. godine, u rubrici rezervisanoj za mesto zaposlenja, nalazi zvanična zabeleška Ministarstva unutrašnjih poslova na kojoj piše Informativni centar FSB-a. Operativac ruske policije objasnio je za ovaj medij da takve oznake u sistemu znače da se prilikom bilo kakve provere tog građanina najpre mora kontaktirati FSB, što je praksa koja se primenjuje isključivo za strane državljane pod direktnim nadzorom te službe ili za njihove poverljive informatore. Sa druge strane, u procurelim materijalima nekadašnjih odeljenja ruske predsedničke administracije pronađena je direktna kopija pasoša Gagika Carukjana, kao i kompletna finansijska procena i budžet predviđen za njegovu izbornu kampanju iz 2017. godine, čime se potvrđuje da Kremlj već godinama ima potpunu finansijsku i logističku kontrolu nad ključnim figurama jermenske političke opozicije.

