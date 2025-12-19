'Srpski narod bira mir, opstanak, stabilnost' Srpska lista objavila prvi predizborni spot (VIDEO)

Srpska lista objavila je prvi predizborni spot za predstojeće vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 28. decembra 2025. godine.

U spotu, naši sunarodnici od Leposavića, preko Kosovske Mitrovice, Gračanice, Zubinog Potoka, Kosovskog Pomoravlja zajedno sa čelnicima Srpske liste i kandidatima za poslanike poručuju da na ovim izborima srpski narod bira mir, opstanak, stabilnost, bolje sutra, jedinstvo i budućnost.

"Jedini garant za to jeste Srpska lista koja nastupa pod brojem 127", naveli su iz Srpske liste.

Podsetimo, Srbi na Kosovu i Metohiji Novu godinu dočekaće u atmosferi pojačanih pritisaka, provokacija i nasilja Prištine, jer je režim Aljbina Kurtija više puta na delu pokazao da u predizbornim kampanjama na maksimum steže obruč oko naših sunarodnika i njegovih političkih predstavnika u Srpskoj listi.

Autor: S.M.