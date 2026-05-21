Vanesa Tramp obolela od raka

Vanesa Tramp, bivša supruga Donalda Trampa mlađeg, saopštila je danas da joj je otkriven rak dojke i da radi na planu lečenja.
"Želela bih da zahvalim svojim lekarima što su mi ranije ove nedelje obavili proceduru", rekla je Vanesa Tramp (48) u objavi na Instagramu, prenosi NBC.
Vanesa Tramp je bila udata za Donalda Trampa mlađeg, najstarijeg sina američkog predsednika Donalda Trampa, od 2005. do 2018. godine, i par zajedno ima petoro dece.
Ona je trenutno u vezi sa igračem golfa Tajgerom Vudsom.
Autor: D.Bošković