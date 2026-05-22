NIJE MU BILO SPASA! Tragedija u školskom dvorištu: Učenik osmog razreda izdahnuo pred očima svojih drugara

Učenik osmog razreda osnovne škole iz Bakaoa u Rumuniji preminuo je nakon što mu je pozlilo tokom školskog odmora. Uprkos naporima lekara, dečaku nije bilo spasa.

Učenik nije bio poznat po zdravstvenim problemima. Uprava škole obavestila je nadležne organe, a policija sprovodi istragu kako bi utvrdila šta se dogodilo. Telo će biti podvrgnuto obdukciji radi preciznog utvrđivanja uzroka smrti, javlja Antena Observator.

Šta je saopštio Okružni školski inspektorat

Okružni školski inspektorat obavešten je od strane rukovodstva obrazovne ustanove da je jednom učeniku osmog razreda pozlilo u prostorijama škole tokom odmora.

Nastavno osoblje je odmah reagovalo, pružilo prvu pomoć i pozvalo Hitnu pomoć. Po dolasku medicinske ekipe zatražena je i intervencija drugog vozila Hitne pomoći sa lekarom.

Učenik je bio podvrgnut merama reanimacije koje su sprovodili medicinski timovi, ali je, nažalost, konstatovana smrt.

Nakon toga na lice mesta izašli su pripadnici kriminalističke policije, a okolnosti i uzrok smrti utvrdiće nadležne institucije.

Prema informacijama koje je dostavila škola, kod preminulog učenika nisu postojali poznati zdravstveni problemi niti medicinska istorija koja bi ukazivala na takav ishod.

Autor: S.M.