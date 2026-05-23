Donald Tramp izveo svoj čuveni ples! Reakcija njegove supruge odmah postala VIRALNA: Svi nagađaju šta mu je Melanija rekla! HIT! (VIDEO)

Snimak Melanije Tramp koja posmatra suprugov ples proširio se internetom, a nastao je na godišnjem Kongresnom pikniku u Beloj kući.

Trampov plesni pokret, koji uključuje njihanje bokovima i podizanje šaka u ritmu muzike, izuzetno je popularan među njegovim pristalicama, a sam Tramp je ranije je otkrio da prva dama nije oduševljena njegovim plesnim umećem.

Snimak prve dame koja posmatra suprugov ples proširio se internetom, a nastao je na godišnjem Kongresnom pikniku u Beloj kući, gde je predsednički par ugostio članove Kabineta, Kongresa i njihove porodice.

U videu koji se proširio X-om, američki predsednik zaplesao je na muziku benda, ali korisnici društvenih mreža su primetili da je Melanija izgledala kao da joj je neprijatno. U jednom trenutku je prišla suprugu i, kako se čini, pokušala da ga nagovori da prestane.



Podeljene reakcije na internetu

"Čini se da mu je nekoliko puta rekla 'STANI', a onda ju je Doni samo ljutito pogledao", napisao je jedan korisnik. Drugi je komentarisao: "Ha-ha, mislite li da mu Melanija govori da ne pleše?"

Treći je imao drugačije viđenje: "To što Melanija pokušava da ga zaustavi zapravo je simpatičan deo plesa, a i vau, kakva haljina! Izgleda fantastično!"

Ipak, neki su stali u odbranu Trampovih plesnih pokreta. "Pusti ga na miru, Melanija. Obožavam njegov karakteristični ples i pesmu koja diže atmosferu i koja se, čini se, sviđa većini publike", stoji u jednom od komentara.

Tramp: "Melanija kaže da to nije primereno za predsednika"

Donald Tramp je i ranije govorio o tome da Melanija nije ljubiteljka njegovog plesa.

Prema pisanju CNN-a, na jednom događaju je izjavio: "Ona mrzi kad plešem na ono što se ponekad naziva 'gej nacionalnom himnom'. Znate da to ne podnosi. Mi volimo tu pesmu, Y.M.C.A. Ali ona kaže: 'Dragi, molim te, nemoj da plešeš. To nije primereno za predsednika.'"

"Odgovorio sam joj - možda nije primereno za predsednika, ali u anketama vodim za 20 odsto poena", dodao je tada Tramp.

Tokom istog Kongresnog piknika u Beloj kući Tramp je takođe otkrio da ne voli da drži govore nakon svoje supruge, ističući njene izuzetne govorničke veštine.

Autor: S.M.