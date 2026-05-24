TURISTI IZBODENI, PA BAČENI KROKODILIMA: Užas u Južnoj Africi

Tela dvoje turista pronađena su kako plutaju u reci punoj krokodila u južnoafričkom safari parku. Veruje se da su žrtve 71-godišnji muškarac i njegova supruga, koji su, kako se sumnja, izbodeni na smrt. Policija je pokrenula istragu o dvostrukom ubistvu nakon ovog tragičnog otkrića.

Njihova tela pronađena su u reci Limpopo u Nacionalnom parku Kruger, na severoistoku Južne Afrike, piše Daily Mail.



Prethodno je prijavljen nestanak turista, nakon čega su čuvari parka očajnički tragali za parom na prostoru safari parka koji je veličine Velsa. Oni su viđeni kako u nedelju ulaze kroz kapiju Pafuri u zelenom automobilu marke "Ford rendžer", ali nakon tri dana od njih nije bilo ni traga ni glasa.

Potraga je pokrenuta u četvrtak uveče, nakon što je osoblje shvatilo da se par nije vratio u kamp. Kada su njihova tela pronađena u petak, vozila kojim su putovali nigde nije bilo.

Tela su ostavljena da plutaju u reci punoj krokodila na izletištu Krukks Korner (Crook's Corner), rečnom prelazu gde se spajaju granice Južne Afrike, Zimbabvea i Mozambika. Ovo mesto se nalazi na oko 20 minuta vožnje automobilom od kampa u kojem su žrtve boravile.

Nacionalni parkovi Južne Afrike (SANParks) saopštili su u petak da su "šokirani i ražalošćeni" vestima o smrti bračnog para.

U saopštenju ove organizacije navodi se: „Uprava Nacionalnih parkova Južne Afrike sa šokom i tugom je primila vest o pronalasku tela dvoje turista u sekciji Pafuri (severni region Nksanatseni) Nacionalnog parka Kruger u petak, 22. maja 2026. godine.

Operacija potrage pokrenuta je u četvrtak uveče, 21. maja 2026. godine, nakon što je osoblje kampa primetilo da se turisti nisu vratili. Potraga je nastavljena u petak, 22. maja, što je dovelo do jezivog otkrića dva tela u blizini reke, koja su pronašli drugi turisti.

Čuvari parka su odmah obavešteni, a takođe je utvrđeno da na licu mesta nema vozila kojim su turisti putovali.

Ovo je prvi put u istoriji Nacionalnog parka Kruger da je prijavljen incident ove prirode, sa tugom je reagovao ministar šumarstva, ribarstva i životne sredine Vili Okamp.



Autor: S.M.