OŽENIO SE TRAMPOV SIN: Ceremonija održana na ostrvu koje je Pablo Eskobar birao za svoju bazu, mlada uzela muževljevo prezime

Sin američkog predsednika Donalda Trampa oženio se Betinom Anderson, a onda je na Bahamima juče organizovano svadbeno slavlje.

Ceremonija je bila strogo privatna, ali kada nosite prezime Tramp, skoro pa nemoguće je da se o vašem venčanju ne saznaju detalji. Jedna od najvažnijih dilema koja je pratila tu ceremoniju bilo je pitanje da li će se Donald i Melanija Tramp pojaviti na tom svečanom događaju.

Prvo se šuškalo da će se venčanje održati na luksuznom privatnom ostrvu Litl Pajp Kej, gde su prošle godine proveli idiličan odmor, nakon što su tenzije na Bliskom istoku primorale par da promeni svoj plan o venčanju u Beloj kući.

Na kraju se slavilo na ostrvu Norman Kej na Bahamima. Anderson je ranije boravila u ovom mestu sa najboljom prijateljicom Houp Smit, pa je to imalo uticaj na odluku gde će se svadba organizovati.

Američki predsednik Donald Tramp je u susret venčanju ovako odgovorio na pitanje da li će se pojaviti na svadbi ili ne, a kako piše People, lider SAD nije bio na slavlju na Bahamima, a nije se pojavila ni njegova supruga Melanija Tramp. Mladenci planiraju i treće venčanje i to u Beloj kući, gde se očekuje da će među zvanicama biti njegov otac i maćeha.

A kako se Tramp o svadbi svog sina oglasio nakon što je Donald mlađi sklopio brak sa Betinom, pitanje je da li je uopšte znao za taj podatak koji nije ni pomenuo ili se trudio da sačuva privatnost mladenaca.

Zašto su se venčali baš na Bahamima

Eksuma je prelepi arhipelag na Bahamima koji se sastoji od čak 365 ostrva i grebena. Poznat je po nestvarno prozirnoj tirkiznoj vodi koja se vidi čak i iz svemira, netaknutoj prirodi i neobičnim tropskim atrakcijama.

Norman Kej je izolovano i luksuzno ostvro koje je mladencima obezbedilo privatnost kojoj su težili. Ima privatnu pistu sa sopstvenim carinskim propisima za putnike koji dolaze privatnim avionima i opisan je kao „utočište samo za odabrane članove“. Personalizovane usluge batlera su još jedna karakteristika, zajedno sa netaknutim plažama.



Jedini način da se tamo stigne je čarter avionom ili brodom. A kada se dođe na odredište, smeštaj košta najmanje 1.400 dolara po osobi po noći.

Ovo malo ostrvo je nekada služilo kao sedište kartela Medelin, narko-bosa Pabla Eskobara, a Karlos Leder ga je koristio kao bazu za krijumčarenje između 1978. i 1982. godine. Taj podatak se sigurno neće dopasti mladencima, ali jeste deo istorije Norman Keja.

Ivanka i Tifani Tramp među zvanicama

I dok su Tramp i Melanija propustili slavlje, Erik Tramp, brat mladoženje, kao i Ivanka i Tifani Tramp, sestra i polusestra Donalda Trampa mlađeg bili su na luksuznom slavlju.

Podsećanja radi, Donald Tramp je sinove Erika, Donalda mlađeg i ćerku Ivanku dobio sa bivšom suprugom Ivanom Tramp. Brak sa Marlom Mejpls doneo mu je Tifani Tramp dok sa sadašnjom suprugom Melanijom Tramp ima sina Barona.

Tifani Tramp objavila je fotografiju za koju se pretpostavlja da je sa gala venčanja, dok je Ivanka Tramp šerovala sliku prelepog ostrva. Betina Anderson je podelila ovu fotografiju napisvši: "Čitava poenta je da se udaš za svog najboljeg prijatelja".



Venčani list para pokazuje da su najstariji predsednikov sin i Betina Anderson sklopili brak prošlog četvrtka na na tajnoj ceremoniji održanoj u kući njene sestre, Kristine Mekferson, u Vest Palm Biču.

Prijateljica neveste Kristina Šot otkrila je za The New York Times da je nevesta uzela muželjvo prezime Tramp.

Podsetimo, Donald Tramp mlađi iza sebe ima brak sa Vanesom Tramp sa kojom je dobio petoro dece. Njegova bivša supruga Vanesa Tramp saopštila je prošle nedelje da boluje od raka dojke.

Trampov sin bio je veren sa Kimberli Gilfoj, ambasadorkom Amerike u Grčkoj. Pre nego što je objavljeno da je raskinuo tu vezu, saznalo se da je Betina Anderson njegova nova partnerka. Šuškao se da je prevario političarku sa novom devojkom, koju je brzo i verio, a zatim se i oženio njom.

