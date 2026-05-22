Trampov naslednik se ženi na Havajima, otac otkrio zašto NEĆE DOĆI: Ne odgovara mi tajming, tu su Iran i druge stvari

Venčanje sina američkog predsednika, Donalda Trampa mlađeg, biće održano ovog vikenda na Bahamima, bez prisustva njegovog oca, predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, izjavili su danas neimenovani izvori.

Najstariji sin predsednika SAD oženiće se modelom i influenserkom Betinom Anderson iz Palm Biča na malom ostrvu na Bahamima, rekla su za CNN dva izvora upoznata sa planovima. Kako su naveli izvori, Tramp se ne očekuje na intimnoj ceremoniji.

Spisak zvanica namerno je ograničen i obuhvata samo članove najuže porodice i najbliže prijatelje para, ukupno manje od 50 ljudi.

Tramp: "I ako dođem i ako ne dođem, kritikovaće me"

Tramp je, međutim, ostao neodređen kada su ga novinari u Ovalnom kabinetu juče pitali o planovima za venčanje.

- Voleo bi da dođem, ali to će biti mala privatna ceremonija i pokušaću da stignem. Tajming mi trenutno ne odgovara. Tu su Iran i druge stvari - rekao je Tramp novinarima.

Jedan od izvora rekao je za CNN da se dugo očekivalo da predsednik SAD neće prisustvovati venčanju, delom zbog želje para da ceremonija ostane potpuno privatna.

U Trampovom javnom rasporedu nema naznaka da će prisustvovati događaju.

- To je situacija u kojoj ne mogu da pobedim. Ako dođem, biću kritikovan. Ako ne dođem, opet ću biti kritikovan - rekao je američki predsednik, aludirajući na moguće negativno izveštavanje medija.

Drugi brak Trampa mlađeg

Prema navodima izvora, Tramp mlađi i Anderson želeli su da detalji venčanja ne procure u medije kako bi događaj ostao ekskluzivan i izolovan od javnosti. To bi, kako se navodi, smanjilo bezbednosne rizike i omogućilo gostima da izbegnu komplikacije koje prate događaje na kojima prisustvuje predsednik SAD.

Očekuje se da će Trampova braća i sestre prisustvovati venčanju, naveli su izvori.

Ovo će biti drugi brak Donalda Trampa mlađeg. On je prethodno bio 12 godina u braku sa Vanesom Tramp, od koje se razveo 2018. godine.

Vanesa Tramp je juče saopštila da joj je dijagnostikovan rak dojke.

Tramp mlađi je prethodno bio veren sa Kimberli Gilfojl, sadašnjom ambasadorkom SAD u Grčkoj i bivšom suprugom guvernera Kalifornije Gavina Njusoma od 2020. do 2024. godine.

Autor: D.Bošković