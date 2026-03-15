Otkriveno koliko su do sada koštali napadi na Iran: Ozbiljan udarac za budžet SAD

Direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Sjedinjenih Američkih Država Kevin Haset izjavio je da su napadi administracije američkog predsednika Donalda Trampa na Iran do sada koštali američki budžet 12 milijardi dolara.

Haset je za CBS njuz rekao da je poslednji podatak o troškovima koji je dobio upravo suma od 12 milijardi dolara, ali nije precizirao vremenski period na koji se ta brojka odnosi, preneo je AP.

Prethodne procene Pentagona predložene Kongresu ukazivale su da bi rat u prvoj nedelji koštao 11,3 milijarde dolara.



Na pitanje da li će biti potrebna dodatna sredstva od Kongresa SAD, Haset je odgovorio da trenutno imaju dovoljno sredstava, dok će eventualno traženje dodatnog novca razmotriti Kancelarija za upravljanje i budžet (OMB).

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: D.Bošković