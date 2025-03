TRAMPOVO POSLEDNJE UPOZORENJE ZA IRAN: Rok je odavno počeo da teče, napetost u regionu raste

Pismo predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa iranskom vrhovnom lideru Aliju Hamneiju uključuje rok od dva meseca za postizanje novog nuklearnog sporazuma, rekli su danas izvori za Akios.

Navodi se da za sada nije poznato da li rok od dva meseca počinje od trenutka kada je pismo uručeno ili od trenutka kada počnu pregovori, ali ako Iran odbije da pregovara, postoje šanse za vojnu akciju SAD ili Izraela protiv iranskih nuklearnih objekata.

Tramp je pre dve nedelje rekao da je poslao pismo iranskom lideru u kojem predlaže direktne pregovore, a to pismo je nedavno dana uručio Trampov izaslanik Stiv Vitkof predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedu Bin Zajedu na sastanku u Abu Dabiju.

Dan kasnije, izaslanik Bin Zajeda Anvar Gargaš otputovao je u Teheran i dao pismo iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Arakčiju, u kojem Tramp navodi da ne želi otvorene pregovore i pomenuo dvomesečni period za postizanje dogovora, rekla su dva izvora za Aksios.

Pre nego što je pismo dostavljeno Irancima, Bela kuća je obavestila nekoliko američkih saveznika, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju i UAE, o sadržaju, a prošle nedelje je iranski lider Hamnei nazvao Trampovo pismo i predlog za pregovore ''obmanom“ koja treba da stvori utisak da Iran odbija da pregovara.

Hamnei je rekao da ne podržava pregovore sa SAD, ali je nekoliko sati kasnije iranska misija pri UN izdala saopštenje i nije isključila pregovore između Irana i SAD o nuklearnom programu.

