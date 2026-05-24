Putinov snimak postao viralan, Zelenski ga pogledao i rekao: On ne može više jasno ni 'ura' da izgovori

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na veliki noćni ruski napad na Ukrajinu, u kojem su, prema dostupnim informacijama, povređene najmanje 83 osobe, a ima i mrtvih. Zelenski je poručio da ruski predsednik Vladimir Putin više ne može ni "jasno da izgovori reč 'ura'", već umesto toga projektilima gađa stambene zgrade.

"Putin više ne može ni 'ura' jasno da izgovori, samo nešto mrmlja i nerazgovetno govori, a uprkos tome, projektilima uništava stambene zgrade. Lansirao je tri ruska projektila na postrojenje za vodosnabdevanje. Zapalio je pijacu. Oštetio je desetine stambenih zgrada. Pogodio je nekoliko običnih škola. Lansirao je svoj "Orešnik' na Belu Crkvu". Zaista su podivljali", izjavio je Zelenski.

Zelenski se ovim rečima osvrnuo na Putinov snimak koji se proširio društvenim mrežama, a Kremlj ga je brzo obrisao. Na njemu se vidi kako Putin ne uspeva pravilno da izgovori "ura".

"Ura" je tradicionalni vojni poklič koji se u Rusiji koristi tokom napada, parada i proslava pobede. Dolazi od ruskog uzvika "ура".

Zelenski je naglasio da je od presudne važnosti nastaviti napore da se Ukrajini obezbede sistemi protivvazdušne odbrane, naročito oni koji mogu da presreću balističke projektile.

😵‍💫 Looks like the old man is really not doing well: the Kremlin removed a video where Putin failed to properly shout a triple “hooray”



The footage was initially published by TASS, but was quietly taken down from the Kremlin’s website shortly afterward.



Apparently, even they… pic.twitter.com/gVEOtqCuZx — NEXTA (@nexta_tv) 24. мај 2026.

"Imati Rusiju za suseda znači živeti pod stalnom pretnjom. Naš narod u Ukrajini tu pretnju obuzdava i zaustavlja. Ali svet bi trebalo jasno da vidi s kim ima posla. Ovo je peta godina sveobuhvatnog rata, a od prvih trenutaka to je bio ničim izazvan teroristički rat Rusije protiv života.

Činimo apsolutno sve što je u našoj moći da postignemo mir i zaštitimo ljude. Važno je da Ukrajina nije sama. Potrebne su odluke — Sjedinjene Američke Države, Evropa i drugih - kako bi taj stari 'Orešnik' u Moskvi konačno izgovorio reč 'mir'", dodao je ukrajinski predsednik.

Prema izveštaju ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, ruske snage su tokom noći izvele masovan kombinovani napad, lansiravši 90 projektila i 600 dronova različitih vrsta. Među njima je bio i balistički projektil srednjeg dometa Orešnik.

