ZELENSKI O PUTINU: Mlađi sam od njega, on nema mnogo vremena

Predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da je svet već napravio najveći kompromis u vezi sa Rusijom, jer ruski vladar Vladimir Putin i njegova pratnja ostaju na slobodi.

Zelenski je u intervjuu za Politiko rekao da prima signale od Sjedinjenih država i američkog predsednika o potrebi za kompromisom sa Rusijom.

"Napravili smo mnogo kompromisa. Putin i njegovi prijatelji nisu u zatvoru. Ovo je najveći kompromis koji je svet ikada napravio", naveo je ukrajinski lider.

Zelenski je takođe rekao da je Tramp predložio prekid vatre i privremeno zamrzavanje rata. Ukrajina je, kaže, pristala na bezuslovni prekid vatre, ali je Putin to odbio.

Naglasio da je mlađi od ruskog lidera Vladimira Putina koji "!nema mnogo vremena".

"Ovde sam, slobodan sam čovek. I mlađi sam od Putina. Verujte mi, ovo je važno. On nema mnogo vremena. Hvala Bogu, nema baš mnogo vremena", poručio je Zelenski.

Inače, Zelenski ima 48 godina, a Putin ima 73.

Autor: S.M.