ŠTA SE DEŠAVA SA PUTINOM? Navodni nestanak ruskog predsednika izazvao PRAVU MISTERIJU: Javnost zabrinuta, a OVO je razlog? 'On nema još mnogo vremena'

Britanski "Ekspres" piše da je ruski predsednik Vladimir Putin navodno nestao iz javnosti u poslednje vreme, što je pokrenulo spekulacije

Ruski predsednik Vladimir Putin je nedavno nestao iz javnosti, a takva odsustva izazvala su spekulacije da se navodno podvrgava tajnom medicinskom lečenju, piše britanski "Ekspres".

Vladimiru Putinu „nije preostalo previše vremena“, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, nakon što je ruski predsednik navodno nestao iz javnosti tokom protekle nedelje.

Veruje se da su poslednjih dana moskovski državni mediji navodno emitovali snimljene – ili unapred – snimke sastanka Vladimira Putina sa zvaničnicima.

Nije jasno da li je njegovo poslednje odsustvo zbog zdravstvenih ili drugih razloga, ali gospodin Zelenski je tokom intervjua za Politiko na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji rekao: „Mlađi sam od Putina“.

Drugi dan Minhenske bezbednosne konferencije možete pratiti uživo u našem BLOGU.

Publika se smejala, ali je ukrajinski predsednik (48) rekao: „Ne, ne, verujte mi, ovo je važno. „On nema previše vremena, znate".

„Ne previše vremena.On, uz Božiju pomoć, nema previše vremena.“, rekao je Zelenski.

Putin, koji je 7. oktobra napunio 73 godine, izgleda da je odsutan od govora 5. februara, tvrdi britanski "Ekspres".

Međutim, nije jasno na šta je Zelenski aludirao.

Ruski predsednik retko ide na odmor, ali nestaje iz vida nekoliko puta godišnje bez objašnjenja, dok se sastanci smatraju unapred snimljenim i prikazanim na državnoj televiziji. Takva odsustva dovela su do spekulacija da se Putin navodno podvrgava tajnom medicinskom lečenju.

Međutim, u poslednje vreme deluje energično sa zauzetim radnim rasporedom uprkos ranijim nedokazanim glasinama o ozbiljnim zdravstvenim stanjima.

Međutim, zabrinutost za zdravstveno stanje počela je u novembru nakon što se ruski predsednik pojavio sa „otečenim i bolnim“ rukama, što je izazvalo spekulacije da bi ruski lider mogao da pati od mnoštva zdravstvenih tegoba.

Ovo se dogodilo nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao Zelenskog da napravi ustupke Putinu, još jednom tvrdeći da, uprkos suprotnim dokazima, Rusija traži mirovni sporazum u ratu koji će uskoro ući u petu godinu.

Autor: D.Bošković