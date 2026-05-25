Zelenski uputio važnu poruku EU: Članstvo Ukrajine mora biti potpuno i ravnopravno

Članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji mora biti potpuno i ravnopravno, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, istakavši da je potrebno otvoriti klastere.

"Potrebno je postići značajan napredak u pregovorima i stoodstotno radiri na bezbednosti za narod", napisao je Zelenski na svom nalogu na mreži X.



On je ocenio da je Ukrajina uložila aktivan diplomatski napor sa partnerima u EU kako bi članstvo Ukrajine u EU postalo bliže.

"Ukrajina se bori za svoj opstanak, nezavisnost i Evropu koja najduže živi u miru, štiti ljude, život i kulturu, i koja zahvaljujući takvoj zaštiti igra istinski svetsku ulogu", napisao je on.

Zelenski je prethodno uputio pismo liderima zemalja članica EU u kojem je naveo da je nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo u EU nepravedan, jer bi ostavio Kijev bez glasa unutar bloka.

