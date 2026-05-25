ODJEKUJE U PEKINGU! Kineski mediji bruje o istorijskom susretu Sija i Vučića: Čelično prijateljstvo podignuto na NAJVIŠI NIVO, izdato istorijsko saopštenje! (FOTO)

Kineski državni mediji i vodeći politički portali dali su ogroman prostor zvaničnoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Pekingu, označavajući ovaj susret kao istorijsku prekretnicu u odnosima dve zemlje, prenose kineski agencijski giganti "Sinhua" (Xinhua), "Čajna dejli" (China Daily) i "Ženmin žibao" (People's Daily).

Glavne teme u kineskom medijskom prostoru fokusirane su na uručenje Ordena prijateljstva predsedniku Vučiću, potpisivanje novih bilateralnih dokumenata i izgradnju zajedničke budućnosti u novoj eri.

Svečani doček i "Čelično prijateljstvo" u prvom planu



Kineska novinska agencija Sinhua izveštava o zvaničnim razgovorima predsednika Si Đinpinga i predsednika Aleksandra Vučića u Pekingu pod naslovom "Predsednik Si Đinping održao razgovore sa predsednikom Srbije Vučićem". Mediji prenose da se strateško partnerstvo kreće ka novim visinama.

Svečana ceremonija: Kineski mediji prate svaki detalj državne posete, naglašavajući da su lideri dve zemlje zajedno prisustvovali potpisivanju niza dokumenata o saradnji.

Orden prijateljstva: Ističe se svečana ceremonija na kojoj je predsednik Si Đinping lično uručio "Medalju prijateljstva" srpskom predsedniku.

Istorijsko zajedničko saopštenje: Zajednica za novu eru



Vodeći list Čajna dejli (China Daily) navodi da će Narodna Republika Kina i Republika Srbija izdati dve ključne zajedničke izjave od ogromnog geopolitičkog značaja:

"Narodna Republika Kina i Republika Srbija izdaće zajedničko saopštenje o kontinuiranom promovisanju izgradnje kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, kao i zajedničko saopštenje o zajedničkom promovisanju implementacije četiri globalne inicijative".

Kineski mediji posebno prenose emotivnu i snažnu poruku predsednika Vučića nakon istorijskog prijema u Pekingu: "U mojoj profesionalnoj karijeri, nijedan dan mi nije doneo toliko sreće kao današnji!"

Zvanični portali su preplavljeni fotografijama na kojima su predsednik Aleksandar Vučić i prva dama Tamara Vučić sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i prvom damom Peng Lijuan tokom svečanog dočeka.

Autor: D.S.