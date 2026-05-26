Vozači ovo morate da znate: Kolone na granicama, evo gde je najkritičnije

Na više putnih pravaca u Srbiji danas se saobraćaj odvija uz izmene zbog radova, dok se najveća zadržavanja beleže na graničnim prelazima za teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje.

Na auto putu E 75, kod petlje Beograd, u oba smera, do 27. maja, od 8 do 16 časova, izvode se radovi na obeležavanju oznaka na putu. Radovi će se izvoditi naizmenično na ivičnim linijama pristupnih rampi i servisne saobraćajnice.

Na auto putu E 763, između petlji Takovo i Ljig, u tunelu Braničić, u smeru ka Beogradu, danas od 10 do 18 časova izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Tokom radova biće obustavljen saobraćaj u levoj tunelskoj cevi, dok će se vozila kretati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev.

Radovi su najavljeni i na moto putu M 11, na deonici Dobanovci Aerodrom, u oba smera, od 9 do 15 časova. Zbog košenja razdelnog pojasa zatvara se preticajna traka sukcesivno, u dužini do 300 metara, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom.

Na auto putu E 75, od petlje Vrčin do petlje Bubanj Potok, u smeru Niš Beograd, od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju. Zatvorena je preticajna traka u dužini od najmanje tri kilometra, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom.

Na državnim putevima na području Bora i Crnog Vrha vozila će se propuštati naizmenično zbog vangabaritnog transporta elise vetrogeneratora.

Na naplatnim stanicama na auto putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, najduže zadržavanje za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije je na graničnom prelazu Kelebija, gde se čeka 240 minuta. Na Batrovcima i Šidu zadržavanje je po 180 minuta, dok se na Bezdanu i Horgošu čeka po 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.