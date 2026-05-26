MASK DOBIO RAT PROTIV PENTAGONA! Američko Ministarstvo odbrane moralo da kapitulira i prihvati paprene uslove milijardera!

Kompanija „Spejseks” (SpaceX) Ilona Maska izvojevala je veliku pobedu u finansijskom i tehnološkom okršaju protiv Pentagona. Američko Ministarstvo odbrane bilo je primorano da prihvati drastično povećanje cena za korišćenje satelitske mreže „Starlink” u vojnim operacijama protiv Irana, preneo je Rojters.

Dronovi-kamikaze poskupeli preko noći

Sukob između Maska i vojnog vrha SAD izbio je zbog korišćenja „Starlinka” na američkim kamikaza-dronovima LUCAS, koji se koriste za napade na iranske ciljeve.

Zahtev Spejseksa: Kompanija je procenila da vojska na bespilotnim letelicama koristi napredniji nivo usluge od ugovorenog. Zbog toga su zatražili da se mesečna naknada po terminalu podigne sa 5.000 na čak 25.000 dolara.

Otpor Pentagona: Vojni zvaničnici su se u početku bunili, tvrdeći da se taj skuplji paket odnosi na avione, a ne na dronove koji sistem koriste samo na kratko.

Kapitulacija: Pentagon je na kraju morao da popusti i prihvati nove uslove, čime je praktično udvostručena cena svakog drona LUCAS.

Novi posao od pola milijarde dolara zaobilazi blokadu Teherana



Tenzije su dodatno pojačane zbog novog plana koji treba da omogući građanima Irana direktnu mobilnu komunikaciju preko „Starlinka”, kako bi zaobišli internet blokade tamošnjih vlasti.

Spejseks je Pentagonu ponudio moćan sistem satelitskog povezivanja mobilnih telefona bez ikakve potrebe za zemaljskim terminalima. Međutim, cena je astronomska: 500 miliona dolara samo za pokretanje usluge i dodatnih 100 miliona dolara mesečno za njeno održavanje!

Dok Ministarstvo odbrane SAD odbija da komentariše ove cifre, zvanično je saopšteno da su već pokrenuli potragu za alternativnim dobavljačima satelitskih komunikacija. Ipak, Mask je trenutno nezamenljiv – njegova mreža broji oko 10.000 satelita, što je ubedljivo najveća satelitska konstelacija na svetu koja je promenila moderno ratovanje.

Autor: D.S.