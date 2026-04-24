HAOS U NATO: PROCURIO TAJNI MEJL PENTAGONA! Amerika sprema brutalne sankcije saveznicima, Španiji preti IZBACIVANJE zbog Irana?!

U srcu Pentagona nastao je pravi diplomatski požar nakon što je u javnost iscurio interni imejl američkog Ministarstva odbrane, koji otkriva šokantne planove Vašingtona prema evropskim saveznicima. Kako prenosi Rojters, administracija Donalda Trampa razmatra drastične mere protiv zemalja koje odbijaju da pruže punu podršku američkim vojnim operacijama u sukobu sa Iranom.

Ultimatum zbog baza: „Savez nije jednosmerna ulica“

Glavni razlog besa u Vašingtonu je, prema navodima iz dokumenta, „nevoljnost pojedinih saveznika“ da američkoj vojsci obezbede pravo na prelet, baziranje i pristup vojnim objektima (ABO). Američki zvaničnici su ogorčeni jer pojedine evropske države koče operacije protiv Teherana.

Najveći pritisak trpi Španija. Madrid je kategorički odbio da dozvoli korišćenje svojih baza za napade na Iran, zbog čega se u procurelom mejlu kao opcija pominje čak i – suspenzija Španije iz NATO saveza!

Udarac Britancima preko Foklanda?

Međutim, planovi Pentagona idu još dalje. Kao jedna od mera za "disciplinovanje" neprijatnih saveznika pominje se i preispitivanje američke podrške Velikoj Britaniji po pitanju Foklandskih ostrva. Ovo bi bio direktan udarac Londonu, koji bi mogao da uzdrma same temelje "specijalnih odnosa" SAD i Britanije.

Trampova strategija: Kraj „osećaja prava“ za Evropu

U dokumentu se analiziraju mere koje bi trebalo da smanje, kako se navodi, „osećaj prava“ evropskih partnera na američku zaštitu bez ikakvih obaveza zauzvrat.

Simbolične mere: Suspenzija članstva radi slanja poruke.

Političke mere: Uskraćivanje podrške u teritorijalnim sporovima.

Podsećamo, predsednik Donald Tramp je u više navrata oštro kritikovao članice NATO-a zbog nedovoljnog finansijskog i vojnog učešća, a ovaj dokument je dokaz da su zvaničnici Pentagona spremni da te reči pretvore u konkretne kaznene akcije.

Autor: D.S.