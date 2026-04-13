TRAMP ŽELI NOVE PREGOVORE SA IRANOM? Procurile informacije iz Bele kuće

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost otvaranja novih pregovora sa Iranom, saznaje "CNN".

Izvor upoznat sa pregovorima tvrdi da se vode pregovori unutar Trampove administracije kako da se pristupi tim pregovorima jer su prvi, koji su održani u Islamabadu u Pakistanu, propali nakon 20 sati rasprave nakon čega je od danas blokiran Ormuski moreuz.

- Moramo da se pripremimo ako se stvari razviju u tom smeru - naveo je izvor "CNN-a".


Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”.

U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.

Autor: S.M.

