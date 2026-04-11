OD SVIH LJUDI, TRAMP JE BAŠ NJEGA POSLAO NA PREGOVORE SA IRANOM: Jasno je i zašto

Od svih bliskih saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, Džej Di Vens se najviše protivio ratu sa Iranom.

Upravo zato se sada nalazi u paradoksalnoj situaciji: američki predsednik mu poverava zadatak da pokuša da izvuče kredibilan mirovni sporazum iz veoma nejasnog i nestabilnog sukoba, piše Telegraf.

Američki potpredsednik Džej Di Vens predvodi američku delegaciju na mirovnim pregovorima sa Iranom u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana.

To je neočekivana uloga, jer je Tramp obično sklon da pregovore prepusti svom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu, kao i svom zetu Džaredu Kušneru.

Iran i Pakistan tražili Vensa

Međutim, ovog puta, i Iran i Pakistan - koji posreduje u pregovorima - posebno su tražili Vensa.

Iranci ga vide kao jednog od retkih visokih američkih zvaničnika koji je skeptičan prema vojnim intervencijama u inostranstvu, dok ga Pakistan vidi kao politički „čvrstu“ i profesionalnu ličnost koja može da unese disciplinu i diskreciju u pregovore.

Jedan zapadni zvaničnik je takođe rekao da se njegov tim smatra „otpornijim na curenje informacija“.

Tramp je pristao na ovo, delimično zbog političke koristi. Svestan kritika – čak i unutar sopstvenog tabora – da vodi rat bez jasne strategije i objašnjenih ciljeva, on sada pokušava da okrene narativ u pravcu mira i stabilizacije, koristeći jednog od svojih najglasnijih protivnika rata.

Autor: S.M.