TRAMP: Veoma sam optimističan u pogledu postizanja mirovnog sporazuma sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je „veoma optimističan“ u pogledu postizanja mirovnog sporazuma sa Iranom dok se diplomatska delegacija koju predvodi potpredsednik DŽej Di Vens priprema za ključne razgovore u Pakistanu.

Cilj razgovora je okončanje skoro šestonedeljnog sukoba, ali optimizam narušava krhko primirje dok izraelske snage nastavljaju da bombarduju Liban, a saobraćaj kroz Ormuski moreuz je u zastoju, javlja NBC News.

Tramp: Iranci su mnogo razumniji iza zatvorenih vrata

Iranski lideri „mnogo drugačije govore kada ste na sastanku nego što to čine pred medijima. Mnogo su razumniji“, rekao je Tramp tokom telefonskog intervjua. „Oni pristaju na sve oko čega moraju da se dogovore. Zapamtite, poraženi su. Nemaju vojsku. Ako ne postignu dogovor, biće veoma bolno“, dodao je Tramp.

Ali privremeni prekid vatre između SAD i Irana već pokazuje znake napetosti, jer su izraelske snage nastavile da izvode napade širom južnog Libana, gde se nalazi militantna grupa Hezbolah koju podržava Teheran.

Pritisak na Izrael da smanji napade

U telefonskom razgovoru, Tramp je zatražio od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ublaži napade kako bi se osigurao uspeh predstojećih razgovora, rekla su dva visoka zvaničnika administracije za NBC News. Tramp je potvrdio razgovor u svom intervjuu, rekavši da Izraelci „smanjuju“ operacije u Libanu.

„Razgovarao sam sa Bibijem i on će to smiriti. Mislim da moramo biti malo uzdržaniji“, rekao je Tramp.

Potpredsednik Džej Di Vens, obraćajući se novinarima u Mađarskoj u sredu, koristio je sličnu retoriku, rekavši da bi Izraelci mogli da se „malo uzdrže“ u napadu na Liban. Evropski lideri su takođe pozvali Liban da se pridruži ograničenom prekidu vatre.

Tramp je u utorak objavio dvonedeljnu pauzu u bombardovanju nakon što je zapretio da će „sva civilizacija umreti“ ako Iran ne otvori Ormuski moreuz, ključni plovni put blokiran u sukobu. Ali lideri se ne slažu oko uslova; Tramp i Netanjahu kažu da Liban nije deo sporazuma, dok Iran tvrdi drugačije.

Autor: D.Bošković