DŽEJ DI VENS KRENUO NA PREGOVORE, TRAMP MU DAO SMERNICE: Potpredsednik SAD otkrio USLOVE pod kojima će Amerika pristupiti razgovorima sa Iranom! (VIDEO)

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da mu je predsednik Donald Tramp dao „jasne smernice“ o tome kako da pristupi pregovorima sa Iranomi izrazio optimizam pred sastanak.

Obraćajući se novinarima u Vašingtonu, neposredno pre odlaska u pakistansku prestonicu Islamabad na razgovore, Vens je rekao da očekuje da će razgovori sa Teheranom biti „pozitivni“.

Poruka Iranu

Vens je izložio uslove pod kojima će SAD pristupiti razgovorima.

- Ako su Iranci spremni da pregovaraju u dobroj veri, mi smo svakako spremni da pružimo ruku - rekao je.

U.S. Vice President JD Vance says he is optimistic ahead of negotiations with Iran in Pakistan.



He noted that progress depends on Tehran engaging in good faith, warning that the U.S. team will not respond positively to…

- Ali ako pokušaju da nas prevare, videće da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv - poručio je Vens.



Autor: Jovana Nerić