Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da mu je predsednik Donald Tramp dao „jasne smernice“ o tome kako da pristupi pregovorima sa Iranomi izrazio optimizam pred sastanak.
Obraćajući se novinarima u Vašingtonu, neposredno pre odlaska u pakistansku prestonicu Islamabad na razgovore, Vens je rekao da očekuje da će razgovori sa Teheranom biti „pozitivni“.
Poruka Iranu
Vens je izložio uslove pod kojima će SAD pristupiti razgovorima.
- Ako su Iranci spremni da pregovaraju u dobroj veri, mi smo svakako spremni da pružimo ruku - rekao je.
U.S. Vice President JD Vance says he is optimistic ahead of negotiations with Iran in Pakistan.
- Ali ako pokušaju da nas prevare, videće da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv - poručio je Vens.
Autor: Jovana Nerić