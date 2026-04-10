AKTUELNO

Svet

DŽEJ DI VENS KRENUO NA PREGOVORE, TRAMP MU DAO SMERNICE: Potpredsednik SAD otkrio USLOVE pod kojima će Amerika pristupiti razgovorima sa Iranom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Jonathan Ernst ||

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da mu je predsednik Donald Tramp dao „jasne smernice“ o tome kako da pristupi pregovorima sa Iranomi izrazio optimizam pred sastanak.

Obraćajući se novinarima u Vašingtonu, neposredno pre odlaska u pakistansku prestonicu Islamabad na razgovore, Vens je rekao da očekuje da će razgovori sa Teheranom biti „pozitivni“.

Poruka Iranu

Vens je izložio uslove pod kojima će SAD pristupiti razgovorima.

- Ako su Iranci spremni da pregovaraju u dobroj veri, mi smo svakako spremni da pružimo ruku - rekao je.

- Ali ako pokušaju da nas prevare, videće da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv - poručio je Vens.

Autor: Jovana Nerić

