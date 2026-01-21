Džej Di Vens postaje tata! Potpredsednik SAD objavio srećne vesti, stavio tačku na spekulacije o razvodu

Potpredsednik Džej Di Vens i njegova supruga, druga dama Uša Vens, očekuju sina krajem jula, objavili su u objavi na društvenim mrežama u utorak. Ova informacija stigla je mesec dana nakon što se u medijima spekulisalo da su Vensovi pred razvodom.

Par je rekao da su uzbuđeni što mogu da podele vest o svom četvrtom detetu, koje će se pridružiti njihovoj trojici male dece: Ivanu, Viveku i Mirabeli.

Vens, 41, i njegova supruga, 40, rekli su u objavi da su i majka i beba dobro.

"Tokom ovog uzbudljivog i užurbanog perioda, posebno smo zahvalni vojnim lekarima koji odlično brinu o našoj porodici i članovima osoblja koji čine toliko da bismo mogli da služimo zemlji dok uživamo u divnom životu sa našom decom", glasi objava.

Vest o prinovi u porodici republikanskog potpredsednika dolazi u trenutku kada je on godinama strastveno zagovarao da Amerikanci imaju više dece.

Vens je više puta izražavao zabrinutost zbog opadajućih stopa nataliteta kada je započinjao političku karijeru 2021. kandidaturom za Senat SAD u Ohaju. Kao potpredsednik, nastavio je tu misiju, rekavši u govoru na Maršu za život 2025. godine: "Želim više beba u Sjedinjenim Američkim Državama."

Potpredsednik je prilikom putovanja u inostranstvo bio u pratnji Uše Vens i njihove dece, koja obično sede u pidžamama dok ukrcavaju na Air Force Two za noćna putovanja.

Kroz istoriju, bilo je izuzetno retko da oni na najvišim rukovodećim pozicijama u SAD imaju decu dok su na funkciji. Jedan dobro dokumentovan izuzetak bio je predsednik Grover Klivlend, čija je supruga, Frensis Klivlend, rodila njihovo drugo dete 1893. tokom njegovog drugog mandata.

Bela kuća je u utorak ponovo podelila ovu objavu, rekavši da je administracija predsednika Donalda Trampa "najporodičnija administracija u istoriji". Portparolka Bele kuće Karolin Livit, objavila je u decembru da očekuje devojčicu u maju.

