POTPREDSEDNIK SAD OŠTRO ZAPRETIO: Ako se Hamas ne razoruža, UNIŠTIĆEMO IH

Američki potpredsednik Džej Di Vens trenutno boravi u Izraelu, gde je govorio o postignutom primirju između Hamasa i Izraela i poručio da veruje da će se ono održati.

Potpredsednik je rekao da "svako ima ulogu" u pogledu toga koje će zemlje doprinositi mirovnim snagama u Gazi, ali da je odluka u konačnici na premijeru Benjaminu Netanjahu.

"Ono što smo videli prošle nedelje daje mi veliku nadu da će se primirje održati. S obzirom na istoriju sukoba, mislim da bi svi trebali biti ponosni na to gde smo danas. Vrlo sam optimističan. Mogu li sa stopostotnom sigurnošću reći da će to uspeti? Ne", kazao je Vens.

Vens je istakao ulogu vlade Izraela u sprovođenju mira.

"Zahvaljujući našim partnerima, i u Izraelu, ali i širom arapskih država Persijskog zaliva, Indoneziji i Turcima, ovde radimo neverovatnu stvar. Koje će trupe biti na terenu u Izraelu biće pitanje oko kojeg se Izraelci moraju složiti. I siguran sam da će premijer Netanjahu imati mišljenje o tome. Ali mislimo da svako ovde ima ulogu", rekao je Vens.

Takođe je naglasio da lokacija nekih tela preminulih zarobljenika u Gazi nije poznata, navodeći da je to pitanje "teško" i da se neće rešiti preko noći.

"Fokus svih ovde je da se ta tela vrate kućama njihovih porodica kako bi ih dostojno sahranili. Neki od ovih talaca zakopani su pod hiljadama kilograma ruševina. Za neke od zarobljenika niko čak ne zna gde su. To ne znači da ne bismo trebali raditi na tome da ih pronađemo. I to ne znači da nemamo poverenja da ćemo to učiniti. To je samo razlog da se savetuje malo strpljenja", rekao je Vens.

Vens je takođe rekao da će SAD "zbrisati" Hamas ako se ne razoruža.

"Ako se Hamas ne pridržava sporazuma, dogodit će se vrlo loše stvari. Ali neću učiniti ono što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država do sada odbio da učini, a to je postaviti eksplicitni rok, jer je mnogo toga teško. Mnogo toga je nepredvidivo", rekao je Vens.

Autor: Iva Besarabić