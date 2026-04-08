DŽEJ DI VENS O IRANU: Tramp nam je rekao da pregovaramo u dobroj veri

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Jonathan Ernst

AKO su Iranci spremni u dobroj veri da sarađuju sa nama, mislim da možemo postići dogovor, rekao je u Budimpešti potpredsednik SAD Džej Di Vens.


- Ako će lagati, ako će varati, ako će pokušati da potkopaju čak i krhko primirje koje smo uspostavili, onda neće biti srećni. Tramp nam je rekao da pregovaramo u dobroj veri - kazao je Vens.


Podsećamo, prkos postignutom primirju između SAD i Irana došlo je do sukoba u više zemalja Bliskog istoka. Izrael je raketirao Liban, a potom je primirje prekršeno napadom na rafineriju nafte na jugu Irana. Teheran je odgovorio napadima na Kuvajt i UAE. Zbog izraelskih napada na Liban, Iran je ponovo zaustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.


Autor: D.Bošković

