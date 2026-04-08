DŽEJ DI VENS O IRANU: Tramp nam je rekao da pregovaramo u dobroj veri

AKO su Iranci spremni u dobroj veri da sarađuju sa nama, mislim da možemo postići dogovor, rekao je u Budimpešti potpredsednik SAD Džej Di Vens.



- Ako će lagati, ako će varati, ako će pokušati da potkopaju čak i krhko primirje koje smo uspostavili, onda neće biti srećni. Tramp nam je rekao da pregovaramo u dobroj veri - kazao je Vens.

JD Vance on Iran:



If the Iranians are willing in good faith to work with us, I think we can make an agreement.



If they're going to lie, if they're going to cheat, if they're going to try to undermine even the fragile truce that we've set up, then they're not going to be happy.…



Podsećamo, prkos postignutom primirju između SAD i Irana došlo je do sukoba u više zemalja Bliskog istoka. Izrael je raketirao Liban, a potom je primirje prekršeno napadom na rafineriju nafte na jugu Irana. Teheran je odgovorio napadima na Kuvajt i UAE. Zbog izraelskih napada na Liban, Iran je ponovo zaustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.



Autor: D.Bošković