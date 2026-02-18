AKTUELNO

Svet

Džej Di Vens: Evropa sabotira samu sebe

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Kevin Lamarque/Pool Photo via AP ||

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da evropske zemlje same sebi štete usred rasprave o rastućem jazu između Sjedinjenih Država i Evrope.

"Nije stvar u tome da ne poštujemo svoje saveznike. Radi se o tome da oni čine mnogo toga kako bi sabotirali sami sebe", rekao je Vens u utorak u intervjuu za američku televizijsku mrežu Fox News.

Vens je insistirao na tome da SAD želi uspešnu Evropu sa "živom privredom".

"Problem koji imamo sa Evropom nije u tome što ne volimo Evropu“, rekao je Vens. Međutim, tvrdio je da je pritisak administracije predsednika Donald Tramp bio potreban kako bi se podstakli saveznici u NATO da povećaju izdvajanja za odbranu i ulažu u zaštitu granica kako bi se obuzdale migracije.


"Dakle, postigli smo veliki napredak, ali iskreno, želimo da naši evropski saveznici budu mnogo bolje", dodao je Vens.

Autor: D.Bošković

#Evropa

#SAD

#džej di vens

#sabotaza

POVEZANE VESTI

Svet

VENS SASUO EVROPI ISTINU U LICE: Srljate u civilizacijsko samoubistvo, ekonomija vam ide pravo u provaliju!

Politika

Džej Di Vens postaje tata! Potpredsednik SAD objavio srećne vesti, stavio tačku na spekulacije o razvodu

Svet

Vens o sukobu sa Zelenskim u Beloj kući pre nekoliko meseci, otkrio zbog čega je bio FRUSTRIRAN: Bilo je korisno

Svet

Trampov potpredsednik Džej Di Vens: Džo je najgori predsednik u poslednjih 40 godina

Svet

'GADE, GINULI SMO ZA TVOJU ZEMLJU' Vens napao Britaniju zbog mirovnog plana za Ukrajinu, London na nogama: Evo šta je rekao Trampov potpredsednik (VID

Svet

'Evropa je na korak do mira prvi put u tri godine' Vens fasciniran Trampovim diplomatskim sposobnostima