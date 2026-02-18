Džej Di Vens: Evropa sabotira samu sebe

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da evropske zemlje same sebi štete usred rasprave o rastućem jazu između Sjedinjenih Država i Evrope.

"Nije stvar u tome da ne poštujemo svoje saveznike. Radi se o tome da oni čine mnogo toga kako bi sabotirali sami sebe", rekao je Vens u utorak u intervjuu za američku televizijsku mrežu Fox News.

Vens je insistirao na tome da SAD želi uspešnu Evropu sa "živom privredom".

"Problem koji imamo sa Evropom nije u tome što ne volimo Evropu“, rekao je Vens. Međutim, tvrdio je da je pritisak administracije predsednika Donald Tramp bio potreban kako bi se podstakli saveznici u NATO da povećaju izdvajanja za odbranu i ulažu u zaštitu granica kako bi se obuzdale migracije.



"Dakle, postigli smo veliki napredak, ali iskreno, želimo da naši evropski saveznici budu mnogo bolje", dodao je Vens.

Autor: D.Bošković