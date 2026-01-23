VENS SASUO EVROPI ISTINU U LICE: Srljate u civilizacijsko samoubistvo, ekonomija vam ide pravo u provaliju!

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država, Džej Di Vens, uputio je oštro upozorenje evropskim saveznicima, istakavši da su aktuelne politike na kontinentu pogubne po zajedničko nasleđe.

U intervjuu za Njuzmaks, Vens je objasnio da administracija Donalda Trampa ne želi slabu, već politički i vojnu moćnu Evropu.

"Ne možete gurnuti ekonomiju sa litice"

Vens je upotrebio termin koji je podigao veliku prašinu u diplomatskim krugovima, poručivši da Evropa trenutno sprovodi sopstveno uništenje.

– Delimo zajedničko civilizacijsko nasleđe. Ne možete da gurnete svoju ekonomiju sa litice. Zašto je nas briga za NATO? Zato što želimo da Evropa bude u stanju da se brani ako, ne daj Bože, bude napadnuta. Mi u stvari volimo Evropu – izjavio je potpredsednik SAD.

On je podsetio na svoje reči sa Minhenske bezbednosne konferencije, gde je upozorio da su se evropske članice NATO-a odaljile od tradicije i Amerike kroz politiku cenzure i nekontrolisane imigracije, što je nazvao „civilizacijskim samoubistvom“.

Tajna pregovora o Grenlandu: "U javnosti neprijatelji, iza kulisa razumni"

Dok evropski saveznici, a naročito Danska, javno negoduju zbog američkih ambicija prema Grenlandu, Vens tvrdi da je realnost na sastancima iza zatvorenih vrata potpuno drugačija.

– Bili su neverovatno neprijateljski nastrojeni u javnosti, ali su iza kulisa priznali da je Grenland važan za naš zajednički NATO bezbednosni savez – otkrio je Vens za Vašington egzaminer.

Odbrana od Rusije i Kine

Potpredsednik SAD je naglasio da su i Rusija i Kina već pokazale interesovanje za delovanje na Grenlandu u narednim godinama, što bi, prema njegovim rečima, direktno ugrozilo američku raketnu odbranu i bezbednost celog NATO saveza.

– Eventualna ruska ili kineska kontrola Grenlanda dala bi im mogućnost projekcije moći. To bi oslabilo našu odbranu i zato moramo osigurati to područje – zaključio je Vens, poručivši da je američko prisustvo na ovoj teritoriji ključno za odbranu zapadne civilizacije.

Autor: Dalibor Stankov