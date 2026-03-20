Tramp smišlja novu strategiju da slomi Iran: Da ih uhvatimo za ... i onda...

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra planove za okupaciju ili blokadu iranskog ostrva Harg kako bi izvršila pritisak na Teheran da ponovo otvori Ormuski moreuz, potvrdila su za Axios četiri izvora upoznata sa situacijom.

Zbog iranske blokade pomorskog saobraćaja kroz moreuz, ključan za globalno snabdevanje, cene energenata u svetu rastu, a predsednik Tramp ne može okončati sukob pod svojim uslovima.

Operacija zauzimanja ostrva Harg, koji se nalazi 25 kilometara od iranske obale i preko kojeg se odvija 90% iranskog izvoza sirove nafte, dovela bi američke vojnike direktno na liniju vatre. Zbog toga bi se takva akcija pokrenula tek nakon što američka vojska dodatno oslabi iranske vojne kapacitete oko Ormuskog moreuza.

"Treba nam otprilike mesec dana da dodatnim udarima oslabimo Irance, zauzmemo ostrvo, a onda ih uhvatimo za j**a i to iskoristimo za pregovore", rekao je izvor upoznat s razmišljanjima u Beloj kući.

Takva operacija, ako bude odobrena, zahtevala bi i veći broj vojnika. Tri marinske jedinice već su na putu prema regiji, a Bela kuća i Pentagon razmatraju uskoro slanje dodatnih snaga, izjavio je jedan američki službenik.

"On želi da Ormuz bude otvoren. Ako za to bude morao da zauzme ostrvo Harg, to će se i dogoditi. Ako odluči da pokrene obalsku invaziju, i to će se dogoditi. Ali ta odluka još nije doneta", rekao je za Axios visoki službenik administracije.

Drugi visoki službenik takođe je naglasio da odluka nije konačna.

"Uvek smo imali kopnene trupe u sukobima pod svakim predsednikom, uključujući Trampa. Znam da su mediji time opsednuti i razumem politiku, ali predsednik će učiniti ono što je ispravno", dodao je on.

Republikanski senator Tom Koton, predsednik Odbora za obaveštajne poslove Senata, izjavio je da je Tramp bio "razborit" što nije isključio mogućnost kopnene invazije, iako se nije izjasnio da li je podržava. Koton smatra da je zatvaranje moreuza bio čin očaja od strane Irana i da Tramp ima "brdo planova" za takvu situaciju.

Iako je ostrvo Harg ključno za iransku naftnu industriju, nema garancije da bi njegovo zauzimanje uverilo Teheran da sklopi mir pod Trampovim uslovima.

Penzionisani kontraadmiral Mark Montgomeri rekao je za Axios da bi takva misija mogla izložiti američke vojnike nepotrebnom riziku s obzirom na neizvesnu korist.

"Ako zauzmemo ostrvo Harg, oni će zatvoriti slavinu na drugom kraju. Nije da mi time kontrolišemo njihovu proizvodnju nafte", rekao je.

Montgomeri smatra verovatnijim da bi SAD, nakon još otprilike dve nedelje napada s ciljem slabljenja iranskih kapaciteta, poslale razarače i avione u moreuz kako bi pratili tankere, čime bi se izbegla potreba za invazijom.

Tramp je prvo želeo da okonča rat pre planiranog putovanja u Kinu krajem marta, ali kriza u moreuzu prisilila ga je da odloži put i nastavi sukob duže nego što je planirao, navode dva izvora. Prošlog petka američka vojska izvela je masovne vazdušne udare na desetine vojnih ciljeva na ostrvu Harg.

Američki službenici rekli su da je udar bio "pucanj upozorenja" kako bi se Iran uverio da ponovo otvori moreuz, ali i pripremni korak za slabljenje iranskih vojnih sposobnosti na ostrvu i postavljanje temelja za moguću kopnenu operaciju.

"Možemo zauzeti ostrvo kad god poželimo. Ja ga zovem malim ostrvom koji onde stoji potpuno nezaštićen. Uništili smo sve osim cevi. Cevi smo ostavili jer bi im trebale godine da ih obnove", rekao je Tramp u četvrtak.

Istog dana novinarima je izjavio da "ne šalje trupe nigde", iako je dodao: "I da ih šaljem, sigurno vam to ne bih rekao."

Iza kulisa se ozbiljno razmatra okupacija ostrva kopnenim snagama, potvrdila su tri izvora. Druga opcija je nametanje pomorske blokade i sprečavanje pristupa tankerima ostrvu. Jedan izvor naveo je da su zatražena i pravna mišljenja od advokata u Pentagonu o zakonitosti takvih poteza.

Osim ekspedicijskih snaga marinaca od 2.500 pripadnika koje stižu za nekoliko dana, još dve jedinice slične veličine takođe su na putu prema regiji. Bela kuća i Pentagon raspravljaju o daljim pojačanjima, ali odluka još nije doneta.

Jedan izvor upozorio je da marinci imaju i mnoge druge potencijalne zadatke osim operacije na ostrvu Harg, poput eventualne evakuacije osoblja iz ambasada u regiji.

Autor: S.M.