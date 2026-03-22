NEMA MILOSTI ZA TEHERAN: Tramp gura maksimalističke zahteve, rat se nastavlja punom parom

Nakon tri nedelje sukoba, administracija Donalda Trampa započela je razgovore o sledećoj fazi rata i mogućim mirovnim pregovorima sa Iranom, navode američki izvori.

Iako je Tramp u petak nagovestio mogućnost "smanjenja" intenziteta rata, izvori iz administracije ukazuju da se borbe mogu nastaviti još dve do tri nedelje. Paralelno s tim, njegovi savetnici već rade na pripremi diplomatske strategije.

Međutim, ključni problem predstavlja činjenica da su američki zahtevi prema Teheranu ostali maksimalistički, što bi moglo dodatno otežati pokretanje ozbiljnih pregovora i produžiti sukob.

Autor: D.Bošković