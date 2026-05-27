MAJKA MONSTRUM UBILA SVOJU BEBU, SINA, PA SEBE! Pre krvavog zločina poslala mužu JEZIVU fotografiju, policija razvalila vrata i zanemela od UŽASA

Užasan zločin potresao je Arizonu kada je majka (38), nakon što je otvorila vatru na supruga i još jednu ženu u lokalnom baru, otišla kući, ubila svoje dvoje male dece, a potom presudila i sebi.

Andrea Kleris Dejvis (38) osumnjičena je da je usred noći pucala na svog supruga Nolana Dejvisa (39) i jednu 36-godišnju ženu.

Prema saopštenju policije, Dejvisova se nakon toga vratila kući gde je oduzela živote svojoj deci - 18-mesečnom Andolanu i desetogodišnjem Ostinu - pre nego što je izvršila samoubistvo.

Krvavi pir počeo ispred bara

Ovaj nasilni niz počeo je ispred sportskog bara u Glendejlu, gde se Andrea dovezla i otvorila vatru na čoveka sa kojim je provela 12 godina u braku.

Druga žena, čiji identitet policija nije otkrila, pogođena je u potiljak dok je pokušavala da pobegne. Ona je hitno prebačena u bolnicu i njene povrede na sreću nisu opasne po život. Nolan je u pucnjavi prošao bez povreda, ali to nije zaustavilo pomahnitalu ženu.

Jezive poruke i fotografije poslate ocu

Andrea je sela u automobil i odvezla se oko tri kilometra dalje, do njihove porodične kuće u Finiksu. Odmah po dolasku, poslala je suprugu SMS poruku u kojoj preti da će nauditi deci.

Da stvar bude još gora, Andrea mu je poslala i stravičnu fotografiju jednog deteta kojem krvari glava.

Užasnuti otac je odmah prijavio pretnje policajcima koji su već bili na mestu pucnjave kod bara, nakon čega su patrole hitno pojurile ka porodičnoj kući. Nažalost, bilo je prekasno.

Policajci su odmah provalili unutra i tada su se suočili sa ovim stravičnim prizorom - zatekli su beživotna tela majke i dvoje mališana.

Motiv za krvavi zločin?

Ejmi Bauers, prijateljica ubijene žene, otkrila je za medije da je Andrea potpuno izgubila razum zbog sumnje da je muž vara sa koleginicom s posla.

- Ova situacija ju je potpuno izbacila iz koloseka i naterala da izgubi razum - rekla je Bauers za AZFamily.

- Nikada ranije nisu imali ovakve probleme i mislim da je šok bio prevelik za nju. Jednostavno se nije osećala dobro u poslednje vreme. Molila je sve za pomoć, to uopšte nije bila tajna -dodala je prijateljica.

Policija i dalje ne može zvanično da potvrdi da li je prevara zaista bila motiv niti u kakvom su tačno odnosu bili muž i ranjena žena.

- Znamo da su se njih dvoje poznavali i da je među njima postojao neki vid odnosa. Međutim, koliko su bili bliski i o kakvom se tačno odnosu radilo, za sada je predmet istrage - rekao je policijski zvaničnik.

Policija je pokrenula detaljnu istragu o pucnjavi u baru i ovom stravičnom porodičnom zločinu.

Autor: Iva Besarabić