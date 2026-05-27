Meštani u strahu: Snimljena opasna zver sa mladuncima na poznatoj lokaciji

Na putu ka dečanskim planinama, u neposrednoj blizini Loćanske klisure, zabeležen je nesvakidašnji i dirljiv prizor koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Naime, u ovom planinskom delu snimljena je medvedica koja je šetala sa svojim mladuncima.

Snimak ove divlje porodice prvobitno je objavljen na lokalnoj Fejsbuk stranici. Na video-zapisu se jasno vidi kako se životinje mirno kreću kroz gustu šumu, kroz predeo koji odlikuje bogata i potpuno netaknuta priroda.

Meštani podsećaju da ovo nije prvi put da se medvedi pojavljuju u planinskim predelima Kosova i Metohije. Ovakvi slučajevi su registrovani i ranije, posebno u periodima kada životinje, u potrazi za hranom, silaze sa viših nadmorskih visina.

Stručnjaci apeluju na vozače i prolaznike da budu oprezni, jer ih potraga za hranom sve češće navodi da se spuste u blizinu puteva i naseljenih mesta, napominjući da susreti sa medvedicom koja vodi mladunce mogu biti nepredvidivi.

Autor: S.M.