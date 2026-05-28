NATO jača partnerstva sa vodećim kompanijama u sajber bezbednosti

NATO je danas formalno objavio strateška partnerstva sa kompanijama Microsoft, Palo Alto Networks i ESET, sa ciljem jačanja otpornosti na sajber pretnje i promocije slobodnog, otvorenog, mirnog i bezbednog sajber prostora u skladu sa međunarodnim obavezama.

Ova nekomercijalna partnerstva predstavljena su na Međunarodnoj konferenciji o sajber konfliktu (CyCon) u Talinu, Estonija, čime je dat novi zamah saradnji između NATO-a i privatnog sektora u oblasti sajber bezbednosti. Partnerstva će omogućiti intenzivniji dijalog, razmenu informacija, razmenu najboljih praksi, kao i koordinisane aktivnosti na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa.

„Odbrana i odvraćanje u sajber prostoru i digitalnoj sferi nisu samo pitanje pouzdanog hardvera i softvera, već i deljenih normi i principa“, izjavio je Žan Šarl Elerman-Kingombe, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za sajber i digitalnu transformaciju.

On je naglasio da je ova saradnja posebno važna u vreme kada je kritična infrastruktura, neophodna za funkcionisanje društava, izložena napadima, dok zlonamerni akteri koriste tehnološki napredak da brzo razvijaju svoje taktike.

Na Samitu NATO-a u Vilnjusu 2023. godine, saveznici su se dogovorili o proširenju saradnje sa privatnim sektorom u oblasti sajber bezbednosti, prepoznajući ključnu ekspertizu i iskustvo industrije u prevenciji, odbrani i reagovanju na sve sofisticiranije sajber pretnje.

Nova partnerstva sa Microsoftom, Palo Alto Networksom i ESET-om trebalo bi da doprinesu većoj bezbednosti sistema, većoj otpornosti i bržem oporavku od eventualnih napada.

Međunarodna konferencija o sajber konfliktu (CyCon) je godišnji događaj koji organizuje NATO Centar izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu. Ovogodišnje izdanje, koje se održava od 26. do 29. maja pod nazivom „Securing Tomorrow“ („Obezbeđivanje sutrašnjice“), okupilo je oko 800 donosioca odluka, sajber eksperata, akademika i predstavnika industrije iz 48 zemalja.

