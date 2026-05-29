Teška nesreća na Siciliji: U udesu školskog autobusa povređeno osmoro dece, dvoje ozbiljno

U sudaru školskog autobusa i automobila na Siciliji danas je povređeno 13 osoba, uključujući osmoro dece, od kojih je dvoje zadobilo ozbiljne povrede, preneli su italijanski mediji.

Nesreća se dogodila na putu u blizini mesta Mazara del Valo, kod grada Trapani, kada su se sudarili školski autobus i automobil Nisan Kaškai, prenela je agencija Ansa.

Autobus je prevozio učenike iz škole Santa Đema-Boskarino-Pirandelo, a u pratnji su se nalazili gradski zvaničnici.

Među povređenima je dvoje nastavnika, dvoje asistenata kao i vozač automobila.

Detalji o uzrocima i okolnostima nesreće za sada nisu objavljeni.

Autor: S.M.