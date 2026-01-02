Sudar autobusa i dva putnička vozila u Švedskoj: Povređeno 11 osoba

Najmanje 11 osoba je povređeno danas u sudaru dva putnička automobila i dvospratnog autobusa oko podneva na auto-putu E4 kod Onesmarka, na severu Švedske.

U nesreći je učestvovalo 50 osoba, a 11 je povređeno i prevezeno u bolnicu u Skelefteau, od kojih je jedna teško povređena, dok su ostali zadobili umerene povrede, saopštila je Regionalna uprava Vasterboten, prenosi portal SVT.

Prema informacijama službe za spasavanje, autobus se prevrnuo nakon što su ga udarila dva automobila.

Bolnica u Skelefteau je odmah prešla u pojačani režim rada, a kasnije je smanjila nivo pripravnosti kada su svi pacijenti primljeni.

Helikopter hitne pomoći nije mogao da sleti zbog jakog snega, iako je mesto bilo pripremljeno za evakuaciju, saopštila je spasilačke služba.

I autobus i putnička vozila završila su u jarku.

Prema navodima lokalnih medija, autobus je dvospratni i iz Nemačke.

Putnici koji nisu imali potrebe za hitnom medicinskom pomoći prevezeni su drugim autobusom do zdravstvenog centra Anderstorp, gde su zbrinuti.

Put je bio potpuno zatvoren tokom intervencije, a u 14:45 saobraćaj je počeo da se normalizuje.

Uklanjanje autobusa sa mesta nesreće očekuje se tokom noći, kada bude manje saobraćaja.

Autor: Marija Radić