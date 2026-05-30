ODGOVOR TEHERANA BELOJ KUĆI: Razmena poruka sa Amerikom traje, ali SPORAZUM JOŠ NIJE GOTOV! Iranci poslali jasnu poruku o Ormuskom moreuzu

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da su Vašington i Teheran i dalje u kontaktu povodom postizanja mirovnog sporazuma, ali da memorandum o razumevanju između dve zemlje još nije u potpunosti završen.

"Dok vam govorim, razmena poruka je, naravno, u toku, ali nije postignut konačan dogovor", rekao je Bagei iranskoj državnoj televiziji, prenosi Pres TV.

Iranski zvaničnik je naglasio da su ovi razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana usmereni isključivo na okončanje rata, te da se u ovom trenutku nuklearna pitanja uopšte ne razmatraju na ovim sastancima.

Ormuski moreuz ostaje pod kontrolom Irana i Omana

Bagei se posebno osvrnuo na pitanje strateški ključnog plovnog puta, istakavši da će budućnost Ormuskog moreuza zavisiti isključivo od Omana i Irana, između kojih se on i nalazi, jer obe zemlje imaju zajednički plan za upravljanje tom rutom.

"Iran i Oman, kao dve odgovorne zemlje, moraju usvojiti mehanizme koji čuvaju i njihove nacionalne interese i bezbednost kao priobalnih zemalja, a takođe i uveriti međunarodnu zajednicu da se plovidba ovom rutom odvija bezbedno", kazao je Bagei.

Tramp postavio ultimatume, ali dogovora još nema

Ova izjava dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp ranije objavio da se u Situacionoj sobi Bele kuće sastaje sa savetnicima za bezbednost kako bi razmotrio mirovni sporazum sa Iranom.

Tramp je na svojoj platformi "Truth Social" jasno postavio uslove Vašingtona, navevši da, kao deo bilo kakvog sporazuma, Iran "mora da se složi da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu", kao i da "Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren" bez ikakvih putarina ili ograničenja saobraćaja.

Kako su preneli američki mediji, ovaj dramatični sastanak u Beloj kući završen je posle dva sata većanja bez donete konačne odluke o sporazumu sa Iranom.

Autor: D.S.