Potonuo turistički brod sa 148 putnika kod Marmarisa: Na plovilu 'Veliki šef' bilo i 20 dece, isplivali snimci potapanja (VIDEO)

Turistički brod pod nazivom "Big Boss" (Veliki šef), koji je bio na dnevnom krstarenju u blizini poznatog letovališta Marmaris, počeo je da se puni vodom i potonuo je kod Rajskog ostrva, iz razloga koji tek treba da se utvrde. Na brodu je bilo ukupno 148 ljudi, uključujući 120 odraslih, 20 dece i 8 članova posade.

🇹🇷: Tourist Boat Carrying 110 People Sinks Off Marmaris Coast; All Evacuated Safely



A tourist boat on a daily tour sank in Akvaryum Bay near Marmaris, southwestern Turkey (Muğla province), after suddenly taking on water due to a technical malfunction.



U pisanoj izjavi guvernera oblasti Mugla, navedeno je da su se, nakon izveštaja o potapanju turističkog broda, spasilački timovi brzo mobilisali u regionu.

Izjava navodi da su, uz koordinaciju spasilačkih timova i pomoć obližnjih plovila, svi putnici sa broda bezbedno evakuisani, bez povređenih ili žrtava, i uspešno su prebačeni na obalu.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju trenutke u kojima se vidi kako se brod opasno naginje pre nego što je potpuno nestao ispod površine vode.



Autor: D.S.