Andrija Jorgić dobitnik priznanja BALKAN BUSINESS AWARDS

Prestižna međunarodna manifestacija “Balkan Business Awards in Vienna”, koja okuplja uspešne privrednike, kompanije i preduzetnike iz Srbije, regiona i Evrope, održana je 30.maja u Beču.

Ova manifestacija okuplja istaknute predstavnike poslovne zajednice sa ciljem unapređenja saradnje, razmene iskustava i povezivanja na evropskom tržištu, a program obuhvata i dodelu priznanja za izuzetne poslovne rezultate.

Među dobitnicima priznanja je i Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije za postignute rezultate i doprinos razvoju i popularizaciji šaha.

-Velika je čast biti deo ove manifestacije i ovakvi događaji su izuzetna prilika da se povežu uspešni ljudi i izgrade odnosi koji imaju dugoročnu vrednost.Naše povezivanje i strategija koju mi sprovodimo na 64 šahovska polja siguran sam da će u mnogim segmentima da donese kako spajanja u poslovnom smislu, tako i druženja za čitav život., poručio je Jorgić.

