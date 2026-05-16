U okviru manifestacije KUNP – Kultura, umetnost i nauka u Novom Pazaru predstavljena 'Postoje tišine koje bole' Aleksandra Markovića

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održana je višednevna manifestacija KUNP – Kultura, umetnost i nauka, koja je okupila brojne umetnike, profesore, istraživače i predstavnike kulturnog i javnog života regiona.

Program je otvoren obraćanjem rektora prof. dr Suada Bećirovića, koji je istakao značaj povezivanja nauke, kulture i umetnosti kao prostora dijaloga i društvenog razvoja, nakon čega je upriličen susret i izložba grafika akademskog slikara Safeta Zeca.



U okviru manifestacije održani su paneli posvećeni digitalnom dobu, vještačkoj inteligenciji i ulozi kulture i obrazovanja, uz zaključak da tehnologija treba da bude podrška čovjeku, dok su znanje, etika i kritičko mišljenje nezamjenjivi. Predstavljena su i univerzitetska naučna izdanja, uključujući časopise „Univerzitetska misao“, „Pravne teme“ i „Ekonomski izazovi“, a održana je i promocija knjige „Postoje tišine koje bole“ autora Aleksandra Markovića, praćena razgovorom o savremenim medijima, umjetnosti i očuvanju autentičnog ljudskog izraza u digitalnom dobu.

U okviru programa obilježen je i Dan Evrope, uz književni panel o identitetu i migracijama, te posetu studenata Zavičajnom muzeju u Novom Pazaru.

Manifestacija je završena dodjelom nagrada najboljim autorima naučnih i literarnih radova i potpisivanjem memoranduma o saradnji sa kulturnim institucijama iz regiona. Rektor Bećirović poručio je da KUNP potvrđuje Univerzitet u Novom Pazaru kao važno regionalno središte znanja, kulture i dijaloga, te najavio uvođenje nagrade za životno delo od naredne godine.

Autor: S.M.