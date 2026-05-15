Međunarodna pravna konferencija na Univerzitetu u Novom Pazaru okupila stručnjake regiona: Fokus na zakonodavne promjene i vještačku inteligenciju u pravu

Otvorena je 16. naučna konferencija Departmana za pravne nauke na Univerzitetu u Novom Pazaru pod nazivom „Pravni izazovi u XXI vijijeku“.

Konferenciju su otvorili rektor prof.dr. Suad Bećirović i rukovodilac Departmana za pravne nauke prof.dr. Ergin Hakić, istakavši značaj kontinuiteta ovog skupa i njegov doprinos savremenoj pravnoj problematici u regionu Balkana.

Na konferenciji su učestvovali profesori i istraživači iz Ukrajine, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih zemalja regiona. Kroz multidisciplinarni pristup obrađene su teme iz oblasti upravnog, radnog i autorskog prava, ljudskih prava, kriminalistike i krivičnog prava, uz poseban fokus na zakonodavne promjene i primjenu vještačke inteligencije u pravnoj praksi.

Konferencija je uspješno završena uz aktivno učešće i moderaciju istaknutih stručnjaka Ljiljane Dapčević-Marković, Nikole Terzića i Jasmine Igrački. Zaključeno je da ovakvi skupovi imaju ključnu ulogu u jačanju saradnje akademske zajednice i pravne struke, kao i u unapređenju buduće primjene prava i pravnog sistema.

Na kraju događaja učesnicima su uručeni sertifikati i zahvalnice.