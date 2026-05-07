AKTUELNO

Hronika

U Novom Pazaru danas Dan žalosti zbog smrti četiri osobe u saobraćajnoj nesreći

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/ALEKSANDAR NIĆIFOROVIĆ ||

U Novom Pazaru danas je Dan žalosti na teritoriji tog grada, zbog smrti četiri osobe u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Gradska uprava je apelovala na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o Danu žalosti.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak uveče na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilorete, kada je došlo do direktnog sudara putničkih vozila „golf 7“ i „opel astra“, na licu mesta stradali su vozači oba automobila - K. B. (19) i V. S. (69), kao i putnik u „opelu“ M. V. (45), dok je putnica K. V. (56) podlegla povredama u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Povređene su još dve osobe, od kojih je jedna sa lakšim povredama zbrinuta u novopazarskoj bolnici, dok je druga zbog teških telesnih povreda prevezena u Urgentni centar u Beogradu.

Autor: S.M.

#Novi Pazar

#Saobraćajna nesreća

#Smrt

#dan žalosti

#udes

POVEZANE VESTI

Društvo

Sutra Dan žalosti u Novom Pazaru

Hronika

U Novom Pazaru i Opštini Raška Dan žalosti: Svi tuguju za porodicom stradalom u teškoj nesreći

Hronika

ČETIRI OSOBE POGINULE U NESREĆI NA PUTU IRIG-RUMA: Na terenu su sve hitne službe i sektor za vanredne situacije

Hronika

SUTRA DAN ŽALOSTI ZBOG TRAGEDIJE U NOVOM SADU! Vlada Srbije donela odluku

Društvo

DAN ŽALOSTI U NOVOM SADU: Grad odaje počast mladom Vukašinu

Hronika

U Šapcu danas Dan žalosti zbog tragedije na auto-putu Ruma-Šabac: 4 osobe izgubile život