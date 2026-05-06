Sutra Dan žalosti u Novom Pazaru

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Gradska uprava Novi Pazar proglasila je četvrtak, 7. maj Danom žalosti na teritoriji tog grada, zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile četiri osobe.

Gradska uprava je apelovala na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o Danu žalosti.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23.30 časova na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilorete, kada je došlo do direktnog sudara putničkih vozila „golf 7“ i „opel astra“, na licu mesta stradali su vozači oba automobila - K. B. (19) i V. S. (69), kao i putnik u „opelu“ M. V. (45), dok je putnica K. V. (56) podlegla povredama u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Povređene su još dve osobe, od kojih je jedna sa lakšim povredama zbrinuta u novopazarskoj bolnici, dok je druga zbog teških telesnih povreda prevezena u Urgentni centar u Beogradu.

