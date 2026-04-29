AKTUELNO

Hronika

U Šapcu danas Dan žalosti zbog tragedije na auto-putu Ruma-Šabac: 4 osobe izgubile život

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Grad Šabac proglasio je 29. april Danom žalosti povodom tragedije izazvane teškom saobraćajnom nesrećom u kojoj su živote izgubile četiri osobe.

U odluci objavljenoj na sajtu Grada Šapca navedeno je da će Dan žalosti biti obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Šabac.

Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i ugostiteljskim objektima.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na auto-putu Ruma - Šabac tri osobe su poginule na licu mesta, dok je jedna osoba podlegla povredama u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Još jedna povređena osoba je prevezena u bolnicu.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

PROGLAŠEN DAN ŽALOSTI U SREMSKOJ MITROVICI! Oglasio se gradonačelnik: Porodicama nastradalih u teškoj nesreći biće isplaćena pomoć

Region

DAN ŽALOSTI U BIH ZBOG SAHRANE PAPE: Odluka je doneta na vanrednoj sednici Saveta ministara

Društvo

Proglašen Dan žalosti u Šapcu: U jezivoj nesreći nastradalo troje mladih

Hronika

'U JEDNOM TRENUTKU JE U AMBULANTI BILO 120 ČLANOVA OSOBLJA' Direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici o tragediji koja je POTRESLA SRBIJU: Opisao šta se d

Hronika

'TO JE BIO DVOSPRATNI AUTOBUS, UGOVORENI RADNIČKI PREVOZ' Nedimović o strašnoj nesreći kod Sremske Mitrovice, otkrio ŠTA JE UZROK TRAGEDIJE

Hronika

TRI OSOBE POGINULE U DIREKTNOM SUDARU, JEDNA POVREĐENA! Stravična nesreća na putu Šabac - Ruma: Sve hitne službe su na terenu