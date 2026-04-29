U Šapcu danas Dan žalosti zbog tragedije na auto-putu Ruma-Šabac: 4 osobe izgubile život

Grad Šabac proglasio je 29. april Danom žalosti povodom tragedije izazvane teškom saobraćajnom nesrećom u kojoj su živote izgubile četiri osobe.

U odluci objavljenoj na sajtu Grada Šapca navedeno je da će Dan žalosti biti obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Šabac.

Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i ugostiteljskim objektima.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na auto-putu Ruma - Šabac tri osobe su poginule na licu mesta, dok je jedna osoba podlegla povredama u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Još jedna povređena osoba je prevezena u bolnicu.

Autor: D.Bošković