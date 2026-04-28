AKTUELNO

Društvo

Proglašen Dan žalosti u Šapcu: U jezivoj nesreći nastradalo troje mladih

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog velike tragedije na auto-putu Ruma - Šabac u kojoj je život izgubilo troje mladih Šapčana, proglašen je Dan žalosti u ovom gradu.

Odluku o proglašenju Dana žalosti potpisao je gradonačelik Šapca dr Aleksandar Pajić.

"Za Dan žalosti određuje se 29.4.2026. godine. Dan žalosti obeležiće se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Šabac. Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i u ugostiteljskim i drugim objektima" navodi se u odluci koju je potpisao gradonačelnik dr Aleksandar Pajić.

Podsećamo, u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na auto-putu Ruma - Šabac živote su izgubili Lenka R. (22), Vuk G. (20) i vozač "golfa" D.Đ. (25) iz Pocerskog Dobrića kod Šapca.

Autor: A.A.

#Nesreća

#dan žalosti

#Šabac

POVEZANE VESTI

