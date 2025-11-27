AKTUELNO

Sutra Dan žalosti u Bačkoj Palanci: Četvoro meštana tragično nastradalo u stravičnoj nesreći kod Rume

Opština Bačka Palanka proglasila je petak, 28. novembar, Danom žalosti na teritoriji cele opštine, nakon teške saobraćajne nezgode u kojoj je život izgubilo četvoro meštana sela Mladenovo u tragediji kod Rume

Stradali su meštani A.B., K.B., M.M. i T.A., dok je troje putnika zadobilo povrede različitog stepena. Vozač kombija, D.T. (1956), zadobio je teške povrede i hospitalizovan je.

Opština je donela odluku o proglašenju Dana žalosti u znak dubokog saosećanja sa porodicama stradalih i podrške celoj zajednici Mladenova, koja je ovom tragedijom teško pogođena.

Podsetimo, Jutros oko 6.20 časova, na delu puta između Iriga i Rume, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kombi vozilo i radna mašina, gde su četiri osobe izgubile život dok su, za sada, tri osobe zadobile povrede.

Do saobraćajne nezgode je došlo kada je kombi vozilo kojim je upravljao D. T. (1956) udarilo u radnu mašinu kojom je upravljao N. V. (1976).

Povređeni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja lekarske pomoći.

