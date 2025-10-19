AKTUELNO

Grad Sremska Mitrovica proglasio je ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više desetina je povređeno.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se u petak, nešto pre 17 časova, kada je vozač autobusa, iz zasad nepoznatih razloga, sleteo sa puta. Reč je o autoprevozniku „Sirmium bus“, a nakon nesreće priveden je vozač D. K. (70).

Foto: TV Pink Printscreen

Direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić je danas, govoreći za Novo jutro na TV Pink istakao da se sedam pacijenata koji su najteže povređeni u nesreći nalaze u jedinici intenzivne terapije.

- Kod njih se radi dodatna dijagnostika, najveći nivo zaštite. Ostali su na ortopediji, hirurgiji, a kako im se poboljšava stanje, oni će biti pušteni. Zaključno sa današnjim danom, njih 22 će ići kući. Svako ko se nalazi u jedinici intenzivne terapije smatra se životno ugroženim, ali naši anesteziolozi su non stop tu - rekao je Mirnić.

Jedna pacijentkinja je u Beogradu, u stabilnom je stanju, dodao je Mirnić.

Foto: TV Pink Printscreen

Govoreći o petku, i danu tragedije, Mirnić ističe da se sve desilo od 14 i 55, kada su prvi pacijenti stigli. Ukupno 61.

- To je bila druga smena, sve kolege iz prve su ostale, dodatno su došli svi, hirurzi, ortopedi, u jednom trenutku smo na ambulantama imali oko 120 što medicinskih, što nemedicinskih radnika. 6 saniteta, 6 timova... Za 45 minuta su prevezli sve pacijente... Hvala svima, MUP-u, vatrogascima... - nastavio je on.

Autor: D.Bošković

