OGLASILA SE BOLNICA U NOVOM PAZARU: Otkrili u kakvom su stanju povređeni - nove informacije o nesreći koja je odnela 4 života

Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u mestu Piloreti, a u kojoj su život izgubile četiri osobe, oglasila se i Opšta bolnica Novi Pazar sa novim informacijama o stanju povređenih.

Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, u bolnicu su tokom noći dovezene tri teško povređene osobe sa povredama opasnim po život.

- Nakon teške saobraćajne nesreće koja se noćas dogodila na putu Novi Pazar–Raška, u OB Novi Pazar dovezeno je troje povređenih u veoma teškom stanju, sa povredama opasnim po život - navodi se u saopštenju Opšte bolnice.

Uprkos naporima lekara i multidisciplinarnih timova, jedna od povređenih osoba podlegla je povredama tokom noći, čime je broj stradalih porastao na četiri.

Iz bolnice dodaju da je stanje jednog od povređenih i dalje veoma ozbiljno i da se nalazi u šok sobi intenzivne njege Opšte bolnice Novi Pazar, gde lekari kontinuirano prate njegovo stanje.

Drugi teško povređeni pacijent, nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg stanja, hitno je upućen na vaskularnu hirurgiju Urgentnog centra UKC Srbije u Beogradu.

Podsećamo, prema dosadašnjim informacijama, tragedija se dogodila kada je Volkswagen Golf VII novopazarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Kristijan B. (19), tokom preticanja više vozila prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa Opel Astrom raščanskih tablica.

U automobilu u koji se zakucao nalazila se porodica, S. V. (69) i suvozač V. M. (45) koji su nastradali na licu mesta, dok je V. K. (55) podlegla povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar.

U "golfu" se sa Kristijanom nalazio i mladić Luka R. (19), koji je zadobio teške povrede, a teško je povređen i V. M. (46), putnik iz "opela".

Na mestu tragedije intervenisali su pripadnici saobraćajne policije, Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačkih jedinica i interventne policije, dok je uviđajem rukovodio dežurni tužilac.

Autor: Iva Besarabić