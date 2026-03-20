MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ATAVPA! Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću potvrđuje svoju posvećenost razvoju naučno-istraživačkog rada

Međunarodna naučna konferencija ATAVPA (Applied Theory and Advances in Physical Activity), u organizaciji Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću, predstavlja relevantnu akademsku platformu posvećenu savremenim naučnim dostignućima u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i fizičke aktivnosti.

Konferencija je osmišljena kao prostor kritičkog dijaloga, razmene istraživačkih rezultata i produbljivanja interdisciplinarne saradnje između naučnika i stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

ATAVPA ima za cilj da podstakne naučnu izvrsnost, unapredi metodološke pristupe u istraživanjima i doprinese povezivanju teorijskih koncepata sa praktičnom primenom u nastavi, trenažnom procesu i zdravstveno orijentisanoj fizičkoj aktivnosti. Kroz plenarna predavanja, usmene i poster prezentacije, kao i kroz stručne diskusije, učesnici imaju priliku da predstave rezultate svojih istraživanja, razmotre aktuelne izazove i predlože inovativna rešenja u oblasti sportske nauke.

Posebna vrednost konferencije ogleda se u interdisciplinarnom pristupu koji objedinjuje biomehaniku, fiziologiju vežbanja, sportsku psihologiju, metodiku nastave fizičkog vaspitanja, kondicionu pripremu, inkluzivni sport, rekreaciju i zdravstveni fitnes. Takav pristup omogućava sveobuhvatno sagledavanje fizičke aktivnosti kao složenog fenomena koji ima značajan uticaj na individualni razvoj, sportske performanse i javno zdravlje.

Organizovanjem konferencije ATAVPA, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću potvrđuje svoju posvećenost razvoju naučno-istraživačkog rada, unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i jačanju akademske saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou. Konferencija predstavlja značajan doprinos pozicioniranju institucije kao centra naučne kompetentnosti i profesionalne odgovornosti u oblasti sporta i fizičke aktivnosti.

ATAVPA nije samo mesto predstavljanja naučnih radova, već i prostor stvaranja novih ideja, iniciranja istraživačkih partnerstava i podsticanja mladih naučnika da aktivno učestvuju u razvoju savremene sportske nauke. Uvereni smo da će ova konferencija nastaviti da doprinosi unapređenju naučne misli i praktične primene znanja, afirmišući fizičku aktivnost kao jedan od ključnih faktora zdravog i održivog društvenog razvoja.

