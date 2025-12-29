Međunarodna konferencija 'Hrišćansko-socijalna inicijativa' - nove ideje koje oživljavaju stare vrednosti!

Danas 29.12.2025. godine sa početkom u 10 časova u hotelu ,,Hajat" u Beogradu u organizaciji Instituta za političko umrežavanje održana je međunarodna konferencija ,,Hrišćansko-socijalna inicijativa".

Reč je o skupu koji je okupio eminentne stručnjake i predstavnike političkog, verskog, akademskog, naučnog i društvenog miljea kako iz Srbije, tako i Evrope. Na njemu su afirmisane tradicionalne hrišćanske vrednosti i principi socijalne pravde i društvene solidarnosti kao kohezioni faktori društvenog okupljanja. Kako su sami organizatori konferencije istakli, reč je o idejama koje spajaju versku tradiciju i kulturu našeg društva sa savremenim svetskim trendovima koji hrišćansko civilizacijsko nasleđe vraćaju u srž društvenog narativa. Skup je otvorio i moderirao đakon Nenad Jovanović.

Okupljenima se najpre obratio izaslanik i vikar patrijarha srpskog Porfirija episkop toplički Arhimandrit Petar (Bogdanović), blagoslovivši skup i pozdravljajući učesnike i inicijativu u celini. Akademik, profesor i doajen srpske diplomatije Darko Tanasković dao je istorijsku retrospektivu razvoja hrišćanske demokratije u Evropi, napominjući da je danas u mnogih zemljama, uključujući i Srbiju, to polje ostalo prazno i da je zato pravo vreme da se ta praznina popuni jer je hrišćansko-socijalna inicijativa put da se kroz hrišćanski etos ojačaju društvena odgovornost i društveni dijalog.

Potpredsednik PUPS-Solidarnost i pravda i narodni poslanik Stefan Krkobabić istakao je značaj Svetosavlja za održanje identiteta našeg naroda i da hrišćansko-socijalna inicijativa nije ni partija ni pokret već svojevrsni red u koji će stati svi oni koji žele da očuvaju naše tradicionalne vrednosti koje nadilaze i dnevnu i realnu politiku.

On je naglasio da su Bog i ljubav u svima nama, bez obzira da li je neko na levici ili desnici, te da svaka moderna evropska politička opcija ima hrišćanski etos u svojoj srži. Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim govorio je o delatnoj ljubavi prema bližnjem svome i ljubavi prema Bogu i čoveku kao temelju svega, te pozvao na podvižničku ljubav prema Bogu jer tolerancije između ljubavi i mržnje nema.

Istakao je značaj vrednosti trpljenja, vere i borbe protiv socijalnih nepravdi, te da su hrišćani pozvani da se društvenim tegobama suprotstave olakšanjem i pomirenjem. Predsednica UNRAD-a Katarina Šarić napomenula je značaj toga što ona dolazi iz prve savremene generacije koja je u školama imala veronauku za predmet, a potom dodala da se njena organizacija bavi vrednostima koje su u svojoj srži socijal-hrišćanske i da nema mesta podelama pred savremenim izazovima i problemima.

Psihoterapeut Ivana Koprivica koja decenijama radi u sistemu socijalne zaštite ukazala je na preopterećenost tog sistema koja je posledica nedostatka prevencije, kao i na problem starenja naše nacije, te dodala da u hrišćansko-socijalnoj inicijativi vidi mogućnost za rešavanje tih problema, pre svega kroz pomoć i jačanje lokalnih zajednica.

Politikolog i naučni saradnik dr Rajko Petrović istakao je da se hrišćanski pogled na svet na velika vrata vratio na svetsku scenu oživljavajući tradicionalne poglede na porodicu, društvo i međunarodne odnose, uz uvažavanje principa socijalne ekonomije na uštrb čisto tržišnih odnosa, stavljajući u fokus potrebe malog običnog čoveka.

Teolog Nebojša Lazić upozorio je na pandemiju egocentrizma čija su posledica bolesti, glad i druge nedaće, te da smo svi mi pozvani u misiju približavanja čoveka i Bogu, te podsetio da su u Hilandaru bile i prve bolnice i škole, zaključujući da je ljubav jedina stvar koja se davanjem umnožava.

