POSLEDICE NJIHOVIH ODLUKA! Blokader zapretio, pa slučajno otkrio šta se desi kad se obrazovanje zapostavi (VIDEO)

Blokader sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu "briljirao" je danas tokom svog nastupa u toj ustanovi.

- Ja bih iskreno preporučio da se mi samo premestimo ispred i da j*bi ga pravimo haos. I sad ako neko baš hoće da ostane unutra, ja vas ne mogu da sprečem, vi ostanite - zapretio je blokader, a zatim pokazao svoj nivo obrazovanja rečima:

- Kud kamo, mili moji, kad dođu.

Možda bi, umesto što najavljuje "pravljenje haosa", trebalo da uzme knjigu u ruke i nauči da je pravilan izraz "kud koji, mili moji".

